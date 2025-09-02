Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

"Processo criminoso em curso"
Opinião

PGR faz sustentação incisiva e rebate ideia de que só existe golpe com armas

Paulo Gonet elencou provas da insistência do ex-presidente Jair Bolsonaro em obter apoio da cúpula militar

de Brasília

