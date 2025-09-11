Matheus Schuch

Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Expectativa
Análise

O que esperar do voto de Cármen Lúcia no julgamento de Bolsonaro no STF

Quarta integrante da Primeira Turma a votar, ministra pode sacramentar condenação dos réus ou reforçar divergência levantada por Fux

Matheus Schuch

Direto de Brasília

Kelly Matos

Direto de Brasília

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS