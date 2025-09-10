Nem as defesas esperavam Fux tão benevolente com Bolsonaro e outros réus

Ministro Luiz Fux deu aval à tese de que houve cerceamento de defesa e reduziu a lista de crimes imputados pela PGR. Evaristo Sa / AFP

Nem mesmo os advogados mais otimistas esperavam um voto tão benevolente do ministro Luiz Fux no julgamento do núcleo principal da trama golpista. A expectativa nos bastidores girava em torno de questionamentos da delação de Mauro Cid e de modulação das penas. O ministro foi muito além: disse que o Supremo Tribunal Federal (STF) é incompetente para julgar os réus, defendeu a anulação do julgamento, deu aval à tese de que houve cerceamento de defesa e reduziu a lista de crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República.

O voto animou tanto os bolsonaristas que parlamentares alinhados ao ex-presidente correram ainda pela manhã ao STF, aproveitando o cenário para a gravação de vídeos em que se desdobraram em elogios ao ministro divergente.

Em reservado, advogados que defendem réus da trama golpista admitiram surpresa com a postura de Fux. Mesmo que ainda mantenham a previsão de condenação ao final da semana, enxergaram no longo e detalhado votado de Fux uma série de oportunidades para futuramente questionarem o acórdão no próprio STF.

— Não acreditávamos nem mesmo quanto ao voto sobre incompetência do STF. Vai ser um voto para botar fogo, mas vai ser vencido — comentou um dos advogados.