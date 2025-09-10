Matheus Schuch

Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Voto divergente
Notícia

Nem as defesas esperavam Fux tão benevolente com Bolsonaro e outros réus

Ministro foi além da expectativa dos advogados ao considerar STF incompetente para o caso e defender anulação do julgamento

Matheus Schuch

Direto de Brasília

Enviar email

Kelly Matos

Direto de Brasília

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS