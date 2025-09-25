Joesley Batista foi recebido por Donald Trump e agiu para criar a "química" com Lula

Planalto aguarda a confirmação oficial da Casa Branca para marcar a agenda. ANGELA WEISS / AFP

Enquanto o Brasil estava atento aos momentos finais do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), Joesley Batista, dono do Grupo J&F e um dos maiores empresários do país, foi recebido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma audiência que durou cerca de 30 minutos. O encontrou ocorreu há duas semanas. Um dos principais exportadores de proteína animal, celulose e outros produtos consumidos pelos americanos, Joesley tentou demover Trump sobre o tarifaço aplicado contra os produtos brasileiros.

A informação sobre o encontro de Joesley com Trump foi antecipada pela Folha e confirmada pela coluna. Em contato com outras autoridades da Casa Branca, Joesley e seu irmão Wesley mostraram como o tarifaço afeta a população que consome frango, hambúrguer e outros produtos que utilizam matéria-prima proveniente do Brasil.

Empresários de outros setores têm atuado também nas últimas semanas com o mesmo objetivo: diminuir a tensão política e garantir uma revisão da medida. O protagonismo dos irmãos Batista está diretamente ligado à robustez de seus negócios nos EUA, onde empresas ligadas ao Grupo J&F possuem milhares de funcionários.

Com amplo trânsito no Palácio do Planalto e uma relação pessoal com Lula, Joesley e Wesley tentaram estabelecer o início de uma aproximação com Trump, o que resultou na manifestação realizada durante a Assembleia-Geral da ONU.

Auxiliares de Lula ainda veem com desconfiança a afirmação de Trump de que houve uma "química" entre os dois e sua real disposição para uma audiência bilateral. O Planalto aguarda a confirmação oficial da Casa Branca para marcar a agenda, que poderá ser presencial ou virtual.
















