Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Joesley Batista foi recebido por Donald Trump e agiu para criar a "química" com Lula

Encontro ocorreu em paralelo à fase final do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. Com amplo trânsito no Palácio do Planalto e uma relação pessoal com Lula, empresário tentou estabelecer o início de uma aproximação

