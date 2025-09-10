"In Fux we trust": ministro reproduz discurso de aliados de Bolsonaro em voto no STF

Fux iniciou a sessão do julgamento da trama golpista nesta quarta-feira. Gustavo Moreno / STF/Divulgação

O ministro Luiz Fux apresentou um voto enfático para se opor diretamente ao posicionamento do relator, Alexandre de Moraes, na ação que julga Jair Bolsonaro e mais sete réus por tentativa de golpe de Estado. Ao acatar pedidos das defesas dos réus, Fux reproduziu boa parte dos questionamentos feitos por aliados do ex-presidente, como por exemplo a competência do STF para o caso.

Antes de subir ao plenário para acompanhar presencialmente o voto de Fux, o líder da oposição na Câmara, deputado Luciano Zucco (PL-RS), havia criticado o pouco tempo que advogados tiveram para analisar os documentos anexados, em um discurso quase idêntico ao que seria adotado horas depois pelo ministro.

— São 70 terabytes. Nem a inteligência artificial mais sofisticada consegue cruzar estas informações em tão pouco tempo — disse Zucco.

A presença de deputados ligados a Bolsonaro neste quarto dia de julgamento é justamente pela oportunidade de utilizar o voto de Fux como sustentação da narrativa política, contestando o resultado da provável condenação dos réus.

Apenas a oposição de Fux não é suficiente para as defesas dos réus questionarem de imediato uma condenação no plenário do STF, mas abre a possibilidade de a tese jurídica ser utilizada futuramente para tentativa de reversão do caso.