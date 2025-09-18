Governo Lula dobrou aposta contra o centrão na PEC da Blindagem e já colhe primeiras derrotas; entenda

PEC da Blindagem foi aprovada nesta semana na Câmara. Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados / Divulgação

Uma ala do PT na Câmara fechou acordo com o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), para votar a favor da PEC da Blindagem. Mas o acordo foi rompido, e o partido entregou 12 de um total de 67 votos.

A orientação de não apoiar o texto partiu do presidente Lula, deixou Motta irado e acelerou a análise da urgência do projeto de anistia.

Ao consultar a cúpula do Planalto, Lula chegou à conclusão de que o governo teria mais prejuízos do que benefícios ao apoiar a PEC.

O centrão prometia barrar o projeto da anistia se recebesse o aval do PT à blindagem. Além de desconfiar sobre o compromisso, Lula entendeu que a maioria dos partidos do centrão estará do outro lado do balcão durante as eleições. Portanto, não valeria o desgaste eleitoral com a manutenção do acordo.

Parlamentares da base governista têm dito nos bastidores que Lula se opõe frontalmente a uma anistia total, mas considera razoável uma discussão sobre eventual redução de penas.

