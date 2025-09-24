Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

"Valores estratosféricos"
Governo Lula ainda vê preços abusivos para a COP30 e vai acionar hotéis de Belém na Justiça

Apesar da alta nos preços, não há, segundo o ministro da Casa Civil, falta de leitos para o evento. Estariam disponíveis ao todo em torno de 53 mil acomodações

