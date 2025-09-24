Governo Lula ainda vê preços abusivos para a COP30 e vai acionar hotéis de Belém na Justiça

A COP30 possui até agora em torno de 49 mil inscritos. Rafael Medelima / COP30 Divulgação

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou nesta quarta-feira (24), após vistoria de obras em Belém, que o governo acionará judicialmente hotéis que mantiverem preços abusivos para a COP30. O ministro afirmou que ainda há “preços estratosféricos” que não correspondem ao padrão internacional.

Em coletiva de imprensa no Parque da Cidade, que sediará a conferência do clima em novembro, Costa anunciou que vai discutir junto à Advocacia-Geral da União (AGU) medidas contra empresários, especialmente os que receberam financiamentos subsidiados para obras ou que firmaram parcerias para uso de áreas públicas.

— Há valores exagerados que não correspondem a preços internacionais e estão fora do padrão de razoabilidade. Amanhã (quinta-feira) vou me reunir com a AGU e vamos acionar juridicamente, buscando trazer preços para um patamar de razoabilidade — disse o ministro.

A primeira alternativa, ponderou Rui Costa, ainda é sensibilizar os proprietários a reduzirem os valores para que fiquem dentro do limite considerado razoável pela organização do evento, que é de US$ 600 a diária.

— Não é justo que hotéis, inclusive que estão usando prédios públicos, que acessaram financiamentos subsidiados, estejam cobrando valores estratosféricos. Para estes casos concretos, vamos buscar alternativa judicial se for necessário — complementou.

Costa também apelou para que proprietários particulares disponibilizem seus imóveis na plataforma oficial. Hoje, o portal tem em torno de 7 mil anúncios disponíveis.