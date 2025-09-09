Enquanto julga Bolsonaro, STF está em alerta sobre novas sanções dos EUA

Moraes foi alvo da Lei Magnitsky, dos Estados Unidos. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

As ações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não surtiram qualquer efeito no andamento do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Mas os integrantes da Corte estão atentos à possibilidade de novas sanções da Casa Branca já nesta semana, após a conclusão do julgamento.

No mercado financeiro, o principal temor é de punição a bancos que tenham relação comercial com o ministro Alexandre de Moraes, alvo da Lei Magnitsky, ou com outros integrantes do STF.

Os efeitos de eventuais medidas da Casa Branca no setor financeiro são incertos. Em 18 de agosto, o ministro Flávio Dino determinou que leis e ordens de outros países não têm validade automática no Brasil. Por uma questão de soberania, disse o ministro, instituições financeiras brasileiras só podem atender a ordens de tribunais estrangeiros após autorização do STF.

Leia Mais Julgamento no STF: os quatro dias que vão definir as sentenças de Bolsonaro e outros sete acusados de tentativa de golpe

Dino, que será o segundo na ordem de votação da Primeira Turma a proferir seu voto sobre a acusação contra Bolsonaro e outros sete réus, não citou diretamente a Lei Magnitsky na decisão tomada no mês passado, mas nos bastidores a medida foi vista como uma clara resposta aos EUA.

Alguns dos principais bancos do país já foram notificados pelo Tesouro dos EUA a esclarecerem como estão adotando a Lei Magnitsky — cuja aplicação é inédita em um regime democrático.

Uma das sanções no radar seria a proibição de as instituições realizarem transações com dólares americanos, o que impossibilitaria negociações internacionais.

Nos últimos dias, Trump esteve concentrado na crise doméstica envolvendo suas relações com o bilionário Jeffrey Epstein. Coube à Casa Branca lançar um alerta de novas sanções ao Brasil no domingo (07).