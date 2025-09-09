Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Reação de Trump
Enquanto julga Bolsonaro, STF está em alerta sobre novas sanções dos EUA

Principal temor é de punição a instituições financeiras brasileiras que mantenham relação comercial com ministros

Matheus Schuch

de Brasília

Kelly Matos

de Brasília

