Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Dia da Independência
Em meio a sanções dos EUA, desfile cívico-militar em Brasília exalta defesa da soberania

Presidente Lula acompanhou evento ao lado do presidente da Câmara e de ministros de seu governo

