Em meio a sanções dos EUA, desfile cívico-militar em Brasília exalta defesa da soberania

Lula chegou com 20 minutos de atraso no Rolls Royce presidencial. Evaristo Sa / AFP

O governo consolidou no desfile da Independência, neste domingo (7), o discurso em defesa da soberania que tomou conta da comunicação institucional após o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e suas tentativas de interferir no Judiciário brasileiro.

A mensagem "Brasil soberano" protagonizou todo o material gráfico de divulgação do evento, passando por outdoors na Esplanada, bonés distribuídos ao público, além de camisetas vestidas por civis ao longo do desfile.

O presidente Lula chegou com 20 minutos de atraso no Rolls Royce presidencial, subiu ao palco das autoridades e aplaudiu cada grupo que passava em marcha, ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin e do presidente da Câmara, Hugo Motta.

Ministros do União Brasil e do Progressistas, que ameaçam desembarcar do governo, participaram da celebração. Neste ano, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) não compareceram.

Seguindo o roteiro tradicional, Lula não discursou durante o evento. O recado foi dado na noite anterior, em pronunciamento com mais de cinco minutos de duração reproduzido em cadeia de rádio e TV.

— Não somos e não seremos novamente colônia de ninguém. Somos capazes de governar, de cuidar da nossa terra e da nossa gente, sem interferência de nenhum governo estrangeiro. Mantemos relações amigáveis com todos os países, mas não aceitamos ordens de quem quer que seja — disse o presidente.

Além da participação de tropas do Exército, Aeronáutica, Marinha e de órgãos públicos que normalmente participam da celebração, neste ano o governo exaltou várias políticas públicas que na noite anterior foram destacadas na fala de Lula como consequência de um país soberano.

Leia Mais Lula diz que só não será candidato em 2026 se tiver problema de saúde

Passaram pela Esplanada carretas de programas do Ministério da Saúde, como Agora Tem Especialistas e Brasil Sorridente, estudantes fazendo menção ao programa Pé-de-Meia, que paga uma bolsa a alunos de baixa renda do Ensino Médio, operários exaltando o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), além de referências a programas de combate à fome.

Em ano de COP-30, a conferência do clima que será realizada em novembro no Pará, o desfile também exaltou medidas de combate a incêndios e outras ações em defesa do meio ambiente.

Segurança reforçada

Realizado em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de militares de alta patente no STF, o evento deste ano teve reforço de segurança. Uma manifestação em defesa do ex-presidente foi organizada para o mesmo horário do desfile, mas ficou bem distante da Esplanada.

No discurso de véspera, o presidente Lula rechaçou tentativas de rompimento com a democracia e citou de maneira indireta as ações do ex-presidente e do deputado Eduardo Bolsonaro que culminaram nas sanções de Trump contra o Brasil.