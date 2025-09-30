Decisão de Fux mantém bancada gaúcha com 31 deputados federais em 2026

Luiz Fux, ministro do STF, se aposentará em 2028. Antonio Augusto / STF / Divulgação

Uma decisão liminar tomada pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), determina que a reorganização das cadeiras da Câmara ocorra somente a partir de 2030. Para o Rio Grande do Sul, a medida significa a manutenção das 31 vagas da bancada federal nas eleições do ano que vem. A Primeira Turma do STF ainda irá avaliar nesta semana se mantém a liminar de Fux.

A Constituição diz que o tamanho da representação regional na Câmara tem de ser proporcional à população de cada Estado. Em 2023, o STF decidiu que as bancadas precisariam ser atualizadas de acordo com o último Censo, tendo em vista que desde a década de 1980 a distribuição de cadeiras é a mesma.

Para diminuir resistências de deputados em Estados que perderiam cadeiras — entre eles o Rio Grande do Sul —, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e outras lideranças passaram a articular o aumento de cadeiras. Um projeto acrescentando 18 novas vagas, ao custo estimado de R$ 64 milhões por ano, foi aprovado pelo Congresso.

Pressionado politicamente, o presidente Lula vetou o projeto. Na prática, a decisão significaria a reorganização das vagas. No caso do Rio Grande do Sul, o número de representantes cairia dos atuais 31 para 29 já em 2026. Outros Estados ganhariam cadeiras. Santa Catarina, por exemplo, teria quatro deputados a mais.

O veto presidencial ainda pode ser derrubado em sessão do Congresso, mas a avaliação entre lideranças é de que não há clima político para uma decisão como essa.

Leia Mais Fachin marca sessão extraordinária para decidir sobre número de deputados nas eleições de 2026

Uma ação encaminhada pela presidência do Senado argumentou que o adiamento das novas regras é necessário para garantir segurança jurídica e o princípio da anualidade eleitoral, que exige que as regras das eleições sejam definidas com um ano de antecedência.