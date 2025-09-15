Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Descontos indevidos
Análise

CPI do INSS pode ter nesta segunda-feira o depoimento mais revelador da investigação

Comissão ouve Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS". Empresário é apontado como um dos principais operadores da fraude bilionária

