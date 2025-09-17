Matheus Schuch

Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Alívio no campo
Notícia

Com nova MP publicada, governo garante recurso no orçamento para liberar R$ 12 bilhões para renegociação de dívidas de agricultores

As regras antecipadas pelo Planalto dizem que, para aderir ao programa, o produtor terá de comprovar perdas relevantes de safra nos últimos cinco anos

