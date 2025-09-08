Com críticas a Moraes, Tarcísio tenta comprovar fidelidade e vencer resistência da família Bolsonaro

Tarcísio sabe que precisará usar as ferramentas do bolsonarismo até consolidar o apoio do ex-presidente. Leandro Chemalle / Thenews2/Estadão Conteúdo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), segue à risca o passo a passo do plano de se consolidar como o candidato da direita em 2026. O sucesso da candidatura está diretamente ligado ao apoio de quem o tirou dos cargos de chefia no serviço público federal e o alçou à carreira política: o ex-presidente Jair Bolsonaro.

As críticas ao ministro Alexandre de Moraes, nas manifestações de domingo (7), foram calculadas. Tarcísio não poderia subir no palanque diante de uma plateia absolutamente fiel ao ex-presidente sem condenar o algoz bolsonarista e sem fazer coro aos pedidos de anistia. Mais do que o apoio da família, ele busca a aceitação daquele público.

À medida em que a disputa presidencial se aproxima, os discursos ficarão mais inflamados. Tarcísio sabe que precisará usar as ferramentas do bolsonarismo até consolidar o apoio do ex-presidente. Depois, pretende ponderar as críticas para atrair também os eleitores de centro. A matemática é óbvia: o apoio do ex-presidente é fundamental, mas é preciso conquistar também quem o rejeitou no pleito de 2022.

Capitanear as articulações pela anistia já rendeu frutos ao governador no seio bolsonarista, mesmo que as chances de um perdão total ao ex-presidente sejam remotas. O projeto tem boa chance de ser pautado e aprovado no Congresso, mas o STF já alertou que vê afronta direta à Constituição e, portanto, o anularia na primeira oportunidade.

Cartaz pedindo a libertação de Bolsonaro escrito em inglês na Paulista. Paulo Pinto / Agência Brasil

Nas manifestações do dia da Independência, até mesmo o pastor Silas Malafaia, orador fiel da família Bolsonaro, chamou o governador de "leão" na defesa da anistia. É o começo de uma mudança planejada de rota.

O apoio maciço do centrão à pauta da anistia está diretamente ligado ao acordo já costurado com Bolsonaro para que Tarcísio seja o candidato em 2026. O ex-presidente calcula o momento certo de declarar seu apoio para valorizar o passe, além de amarrar compromissos de defesa dele e de sua família.