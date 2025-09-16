Centrão usa onda contra STF para avançar com projeto que cria barreira para investigações de parlamentares

Presidente da Câmara, Hugo Motta pautou análise de PEC. Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Na esteira do descontentamento quase generalizado do Congresso com o Supremo Tribunal Federal (STF), lideranças do centrão avançaram na costura de um acordo para alçar os parlamentares a uma condição especialíssima na sociedade. Prevista para ser votada nesta terça-feira (16), a chamada PEC da Blindagem exige autorização prévia do Congresso para a abertura de processos criminais contra deputados e senadores, além de impor limites a prisões antecipadas.

O argumento central dos defensores da medida é de que o STF tem ultrapassado limites ao autorizar ações da Polícia Federal e do Ministério Público contra parlamentares, e que há implicitamente uma espécie de chantagem oculta sobre a abertura de processos investigatórios quando interesses da Corte não são observados.

Ao exigir autorização dos próprios parlamentares para que eles sejam investigados, contudo, o que o Congresso faz é abrir uma porteira para a impunidade. É mais do que justo garantir a liberdade de opinião e até mesmo o direito de os parlamentares criticarem abertamente o STF. Mas a PEC vai além, estimula o corporativismo e amplia o abismo de privilégios das autoridades.

Nos últimos meses, aliados de Jair Bolsonaro no Congresso dedicaram todas as suas energias para a aprovação de medidas em retaliação ao STF. Enquanto eles disputam forças com governistas em torno do projeto de anistia, os caciques do centrão viram oportunidade de surfar na onda.