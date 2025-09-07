7x1: por que a defesa de Mauro Cid está sozinha a favor da delação

Mauro Cid foi convocado nove vezes para esclarecer pontos dos depoimentos. EVARISTO SA / AFP

O tenente-coronel Mauro Cid é o único réu interessado em valorizar a importância da delação premiada que ele assinou com a Polícia Federal (PF). Enquanto os advogados do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro classificam os depoimentos como linha condutora das investigações, os defensores dos outros réus exploram as contradições do que ele revelou, a necessidade de ser chamado diversas vezes para esclarecer omissões e a suposta falta de comprovação de parte das informações.

A defesa de Cid foi dividida em dois momentos na sessão desta terça-feira (2). Responsável por argumentar especificamente sobre o acordo firmado com a PF, o advogado Jair Alves Pereira afirmou que a ação penal só se justifica com a delação. A descoberta de temas relevantes para a investigação, como a reunião de Bolsonaro com os chefes das Forças Armadas sobre rompimento institucional, partiu do ex-ajudante de ordens, segundo Pereira.

Antes da manifestação do advogado, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, se antecipou justamente sobre possíveis apontamentos de dependência da delação na peça acusatória. Há provas suficientes, no entendimento do procurador, para comprovar a participação de todos os réus no planejamento do golpe de Estado.

A validade da delação foi analisada e mantida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), antes mesmo da apresentação da denúncia pela PGR. Ele já deixou claro durante a leitura do relatório, nesta terça, que considera fundamentais as revelações de Cid e não vê motivos para desqualificá-las.

O objetivo dos advogados dos demais réus é levantar dúvidas entre os outros integrantes da Primeira Turma sobre a consistência das informações reveladas por Cid. O ministro Luiz Fux, por exemplo, já demonstrou estranhamento durante a análise da aceitação da denúncia sobre a necessidade de o delator ser convocado pelo menos nove vezes para esclarecer pontos dos depoimentos.

Leia Mais "Bolsoleco" instalado em frente ao condomínio onde Bolsonaro mora provoca tumulto

A eventual rescisão do acordo não invalidaria as provas que ele ajudou a produzir, segundo a PGR, mas traria prejuízo direto a Cid. Ele pode perder os benefícios do acordo, como a redução de pena em caso de condenação.

Os demais réus veem prejuízo direto ao conteúdo e tentam desprezá-lo, enfraquecendo a ação.

— O colaborador é portador de comportamento ambíguo, contraditório, resistente às condutas pactuadas e faltou com lealdade — sustentou o advogado Demóstenes Torres, representando o ex-comandante da Marinha Almir Garnier.