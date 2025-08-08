Vetos de Lula ao projeto de lei do licenciamento ambiental serão mantidos?

Lula durante sanção de projeto sobre o Carnaval do Rio, em 6 de agosto. TON MOLINA / FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Após análise minuciosa do projeto que flexibiliza e simplifica o licenciamento ambiental, o governo Lula decidiu enfrentar o agronegócio, impondo 63 vetos em um universo de quase 400 dispositivos.

O desgaste com os vetos será imediato junto à bancada do agro. Com um novo projeto encaminhado em regime de urgência ao Congresso, o governo tentará substituir parte da flexibilização ambiental aprovada pelos parlamentares. A tendência, porém, é de que boa parte dos vetos seja derrubada.

Para evitar atrito com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o Planalto foi mais cauteloso em um ponto específico: a Licença Ambiental Especial (LAE).

Nos bastidores do Congresso, a iniciativa ficou conhecida como “emenda Alcolumbre”. O senador busca dar agilidade a empreendimentos considerados estratégicos para o país. O primeiro interesse concreto está na exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial, o que beneficia o Amapá, Estado de origem de Alcolumbre.

De olho na boa relação com o presidente do Senado, o governo preservou boa parte da proposta e editou uma medida provisória para acelerar a implementação da nova regra. Também manteve a autonomia do Conselho do Governo — órgão político — para definir quais obras e projetos poderão ser elegíveis para esse novo modelo de licenciamento.

O Planalto deu aval ao prazo máximo de 12 meses para análise, mais célere do que o trâmite do licenciamento convencional.

Por insistência da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, houve uma mudança importante: o texto original previa análise monofásica dos projetos — uma única licença para todas as etapas. Agora, estabelece avaliação individualizada nas fases de análise, instalação e operação dos empreendimentos, com reforço da equipe técnica para acelerar os processos.

— Este órgão é composto somente por entes do governo federal e será acionado para definir projetos prioritários. Terá equipes destinadas a dar celeridade, mas isso não permitirá licenciamento simplificado. Todas as fases serão cumpridas. Na prática, isso já ocorre com obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) — afirmou a ministra, ao apresentar os vetos à imprensa.

O desejo de agilizar obras consideradas prioritárias não é exclusivo de Alcolumbre. O próprio presidente Lula já manifestou interesse em facilitar a emissão de licenças ambientais, assim como a maioria de seus ministros.

O impacto político das mudanças ainda é incerto. Com base frágil no Congresso, o governo depende cada vez mais da força política de Alcolumbre. Por isso, Lula tem calculado cuidadosamente cada passo que envolve os interesses do presidente do Senado.



