Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

"PL da Devastação"
Análise

Vetos de Lula ao projeto de lei do licenciamento ambiental serão mantidos?

Planalto foi cauteloso com emenda proposta pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre

