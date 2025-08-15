Tentativa de interferência de Donald Trump mudou ritmo de julgamento de Bolsonaro?

O efeito prático mais visível da aliança bolsonarista com Trump até agora foi a punição efetiva a Bolsonaro. Mateus Bonomi / AFP

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros sete integrantes do chamado núcleo crucial, acusado de planejar um golpe de Estado, já era previsto, nos bastidores do Supremo Tribunal Federal (STF), para setembro. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, não adiou os planos diante da tentativa de interferência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

As sanções contra o Brasil podem, inclusive, ter acelerado o processo em alguns dias. Moraes conduziu a instrução processual da forma mais célere possível, dando cada novo passo imediatamente após o cumprimento dos prazos obrigatórios. Com isso, marcou o início do julgamento na Primeira Turma do STF para o dia 2 do mês que vem.

Além de provocarem manifestações de repúdio no STF, as ações de Trump, estimuladas pelo deputado Eduardo Bolsonaro e outros aliados, foram interpretadas na Corte como um ataque à soberania do país e à independência do Judiciário.

Com isso, o efeito prático mais visível da aliança bolsonarista com Trump até agora foi a punição efetiva a Bolsonaro. A Polícia Federal (PF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR) entenderam que o ex-presidente estava agindo para atrapalhar o andamento das ações contra ele, solicitando as medidas antecipadas que culminaram na prisão domiciliar.

Aliados do ex-presidente e até mesmo seus advogados admitem que uma absolvição na Primeira Turma do STF no caso da tentativa de golpe é extremamente improvável. Antes das medidas cautelares, eles acreditavam que Bolsonaro poderia ter ordem de prisão decretada até o final deste ano.

Após eventual condenação em setembro, haverá prazo para recursos no próprio STF, que devem ser analisados no mês seguinte. A conclusão, portanto, ocorrerá de fato ainda neste ano.