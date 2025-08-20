Realizada há 70 anos pelo Dieese, pesquisa sobre preço da cesta básica inclui todas as capitais pela primeira vez

Preço da cesta básica caiu em Porto Alegre em julho. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Importante termômetro do preço dos alimentos, a pesquisa sobre as variações da cesta básica foi realizada pela primeira vez em todas as capitais brasileiras. O levantamento sobre a cotação de itens essenciais na alimentação dos brasileiros é feito há 70 anos pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e estava restrito a 17 das 27 capitais.

Nesta quarta-feira (20), foram divulgados os dados relativos a julho e anunciado um acordo do Dieese com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O intercâmbio entre os órgãos será necessário para a ampliação do escopo de análise. Desde 1938, quando foi criada a política de monitoramento de preços, são analisados entre 12 e 13 itens na cesta — a variação ocorre de acordo com a região.

O governo está na fase final de implementação de uma metodologia que englobará entre 30 e 35 itens, tornando a pesquisa mais fiel à realidade de consumo. Esta cesta mais completa deve passar por testes nos próximos meses e ser implementada em janeiro de 2026.

— Nós vamos contribuir com a infraestrutura necessária para a cobertura das 27 capitais. A Conab já faz acompanhamento da previsão de safra dos 16 principais grãos produzidos no nosso país. Temos expertise acumulada que será integrada ao Dieese. Estamos fazendo uma reparação histórica também de 10 importantes Estados que não tinham levantamento do custo do que vai para a mesa da população — disse o presidente da Conab, Edegar Pretto.

As capitais que ainda não contavam com o levantamento de preços são Boa Vista (RR), Cuiabá (MT), Macapá (AP), Maceió (AL), Manaus (AM), Palmas (TO), Rio Branco (AC), São Luís (MA), Teresina (PI) e Porto Velho (RO).

No levantamento divulgado nesta quarta, o preço da cesta básica em julho diminuiu em 15 das 27 capitais, em relação a junho. Nas 10 capitais que entram na estatística pela primeira vez, a comparação ocorreu com dados coletados no mês anterior e que até agora não haviam sido publicados.

As maiores quedas ocorreram em Florianópolis (-2,64%), Curitiba (-2,40%), Rio de Janeiro (-2,33%) e Campo Grande (-2,18%). Porto Alegre teve recuo de 0,12%. Já as maiores altas foram registradas em capitais do Nordeste: Recife (2,80%), Maceió (2,09%), Aracaju (2,02%) e João Pessoa (1,86%).