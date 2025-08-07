Matheus Schuch

Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Congresso Nacional
Notícia

Prisão domiciliar de Bolsonaro aumenta apoio de senadores a abertura de processo de impeachment de Moraes; entenda

Situação pressiona o presidente da casa legislativa, Davi Alcolumbre, mas não garante a abertura de investigação

Matheus Schuch

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS