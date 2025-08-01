Por que a estratégia de Fernando Haddad sobre tarifaço de Donald Trump é a melhor possível

Estratégia de Haddad está alinhada ao que pensam o Itamaraty e o vice-presidente Geraldo Alckmin Diogo Zacarias / Ministério da Fazenda / Divulgação

Se depender do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a resposta ao tarifaço de Donald Trump não será com revanchismo. Seguirá o caminho de tentar demonstrar à Justiça americana, a parlamentares e outras autoridades do país a insensatez da ordem que partiu da Casa Branca.

O presidente Lula prepara um pronunciamento em cadeia de rádio e TV sobre o tema. Haddad tem defendido nas conversas com o mandatário que a melhor estratégia é desconstruir argumentos que foram levados por bolsonaristas ao núcleo de Trump, superando algo que está completamente fora da curva em 200 anos de relação comercial e diplomática.

A postura do ministro é sensata. Afinal, Trump já foi obrigado a recuar diversas vezes de decisões tresloucadas. Na própria sanção ao Brasil, a publicação de uma lista de quase 700 exceções já foi vista na diplomacia brasileira como um indicativo da insustentabilidade interna de seu ato.

— As relações com EUA são permanentes. Daqui a dois anos tem eleição aqui, daqui quatro anos tem eleição lá. Temos que compreender que tem uma questão estrutural da parceria entre os dois países. Temos que administrar uma questão incomum, do presidente americano, que tem recebido do bolsonarismo informações equivocadas sobre o Brasil — argumentou o ministro, em entrevista nesta sexta-feira (1º).

Com superávit na balança comercial há mais de 12 anos, os Estados Unidos têm muito a perder com o tarifaço ao Brasil — atualmente o maior do mundo. Se o argumento de Trump é a defesa da liberdade de expressão, por que ditaduras espalhadas pelo mundo não foram sancionadas? Se o argumento é proteção da economia, por que a taxa brasileira é maior que a de países que mais vendem do que compram dos americanos?

A estratégia de Haddad está alinhada ao que pensam o Itamaraty e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Os conselhos ao presidente Lula inclusive tratam de evitar ameaças de aproximação com outros países como forma de substituição do mercado americano.

Relações com a China, com a União Europeia e outros parceiros são complementares e assim devem ser mantidas. Isso precisa ser enfatizado aos Estados Unidos, segundo Haddad.

— Precisamos mostrar a eles que não tem esta de o Brasil cair no colo de A, B ou C. O Brasil é grande demais, podemos realmente estreitar laços de cooperação, desde que seja bom para ambos os lados. Concorremos com EUA em alguns aspectos, mas há muitas complementariedades — acrescentou.