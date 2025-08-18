Nova ligação de Putin a Lula mostra aproximação entre os países em meio a tarifaço dos EUA

Contato entre presidentes foi o segundo em pouco mais de uma semana. Maxim Shemetov / POOL/AFP

A nova ligação do líder russo Vladimir Putin ao presidente Lula, realizada nesta segunda-feira (18), é demonstração clara (e proposital) de aproximação entre os dois países após o tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil. Este tipo de contato não é viabilizado com frequência, e agora ocorre pela segunda vez em pouco mais de uma semana.

Em comunicado à imprensa, o Palácio do Planalto disse que a ligação durou cerca de 30 minutos. Putin compartilhou informações sobre sua reunião com o presidente Donald Trump, no Alaska, e a classificou como "positiva".

Como é de costume, o comunicado foi breve e escondeu detalhes da conversa. Foi escrito cuidadosamente para demonstrar que, enquanto a Casa Branca está com portas fechadas para o Brasil, o país tem prestígio junto a outras nações poderosas.

O texto relata que Putin abordou junto a Lula "os diversos temas discutidos com o presidente Trump" na reunião da semana passada, e "reconheceu o envolvimento do Brasil com o Grupo de Amigos da Paz, iniciativa conjunta com a China".

Sobre a posição de Lula, o comunicado diz apenas que o presidente agradeceu o telefonema e "reafirmou o apoio do Brasil a todos os esforços que conduzam a uma solução pacífica para o conflito entre Rússia e Ucrânia", tema central da reunião entre Putin e Trump.

Auxiliares de Lula têm alertado o presidente sobre a necessidade de o país acelerar a busca por novos mercados, mas ao mesmo tempo evitar provocações aos Estados Unidos.

Leia Mais Putin aceita que EUA e Europa ofereçam garantias de segurança à Ucrânia, diz enviado de Trump

A estratégia leva em conta a capacidade de consumo dos americanos, bem acima da média de outros países, além de características próprias de itens exportados há décadas para o país que não encontram novas oportunidades no curto prazo.