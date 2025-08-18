Nova ligação de Putin a Lula mostra aproximação entre os países em meio a tarifaço dos EUA

A nova ligação do líder russo Vladimir Putin ao presidente Lula, realizada nesta segunda-feira (18), é demonstração clara (e proposital) de aproximação entre os dois países após o tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil. Este tipo de contato não é viabilizado com frequência, e agora ocorre pela segunda vez em pouco mais de uma semana.
Em comunicado à imprensa, o Palácio do Planalto disse que a ligação durou cerca de 30 minutos. Putin compartilhou informações sobre sua reunião com o presidente Donald Trump, no Alaska, e a classificou como "positiva".
Como é de costume, o comunicado foi breve e escondeu detalhes da conversa. Foi escrito cuidadosamente para demonstrar que, enquanto a Casa Branca está com portas fechadas para o Brasil, o país tem prestígio junto a outras nações poderosas.
O texto relata que Putin abordou junto a Lula "os diversos temas discutidos com o presidente Trump" na reunião da semana passada, e "reconheceu o envolvimento do Brasil com o Grupo de Amigos da Paz, iniciativa conjunta com a China".
Sobre a posição de Lula, o comunicado diz apenas que o presidente agradeceu o telefonema e "reafirmou o apoio do Brasil a todos os esforços que conduzam a uma solução pacífica para o conflito entre Rússia e Ucrânia", tema central da reunião entre Putin e Trump.
Auxiliares de Lula têm alertado o presidente sobre a necessidade de o país acelerar a busca por novos mercados, mas ao mesmo tempo evitar provocações aos Estados Unidos.
A estratégia leva em conta a capacidade de consumo dos americanos, bem acima da média de outros países, além de características próprias de itens exportados há décadas para o país que não encontram novas oportunidades no curto prazo.
Nesta semana, Lula deverá conversar com seu homólogo da África do Sul, Cyril Ramaphosa, para discutir novas parcerias. Na semana passada, além de Putin, tratou do mesmo tema com os líderes da China e da Índia.