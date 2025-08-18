Matheus Schuch

Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Troca de informações
Notícia

Nova ligação de Putin a Lula mostra aproximação entre os países em meio a tarifaço dos EUA

Conversa ocorre após encontro histórico do líder russo com Donald Trump, no Alaska

Matheus Schuch

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS