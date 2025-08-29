Lula quer negociar e não tem pressa para usar lei da reciprocidade contra EUA

Em setembro, Trump e Lula estarão em Nova York para Assembleia Geral da ONU. Fotos AFP e Agência Brasil / Arte GZH

O processo iniciado pelo governo brasileiro que avalia aplicação da Lei de Reciprocidade Econômica contra os Estados Unidos será longo e o país não tem pressa para impor sanções em função do tarifaço de Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (29) o presidente Lula. A prioridade do Brasil, segundo o presidente, ainda é negociar, mas a Casa Branca ainda não demostrou disposição para o diálogo.

Em Minas Gerais, onde cumpre agendas ao longo do dia, Lula concedeu entrevista à Rádio Itatiaia. Questionado sobre a iniciativa do Ministério das Relações Exteriores, que enviou à Câmara de Comércio Exterior (Camex) um comunicado informando que o Brasil iniciou consultas e medidas para aplicar a legislação contra os EUA, o presidente respondeu:

— Eu não tenho pressa de fazer a reciprocidade contra os Estados Unidos. Tomei a medida porque temos que andar com o processo. Se for andar com a forma como todas as leis exigem, vai demorar um ano. Nós já entramos com um processo na Organização Mundial do Comércio. Temos coisas para fazer contra os EUA, mas não temos pressa.

Lula garantiu estar aberto 24 horas ao diálogo e pronto para falar com Trump, desde que receba garantias de uma real disposição do americano.

— Até agora não conseguimos falar com ninguém. Eles não estão dispostos a negociar. Se o Trump quiser negociar, o Lulinha paz e amor está de volta. Eu não quero guerra com os EUA, eu quero negociar — afirmou.

Dos 10 produtos mais importantes dos EUA que entram no Brasil, segundo o presidente, oito estão com impostos zerados. A média de cobrança na importação dos EUA é de 2,7%. A relação comercial, disse, é vantajosa para os EUA e o tarifaço não tem qualquer justificativa técnica.

No mês que vem, durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, Lula estará no mesmo local que o presidente dos Estados Unidos. Ele reforçou que uma conversa entre os dois só depende do americano.

— Eu não tenho problema com Trump, respeito ele como resultado de uma eleição americana e quero que ele respeite o Brasil na sua soberania. Somos iguais e não vamos conversar de forma subalterna — complementou.