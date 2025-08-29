Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Tensão diplomática
Lula quer negociar e não tem pressa para usar lei da reciprocidade contra EUA

Processo que antecede eventuais sanções pode durar um ano, segundo o presidente da República

