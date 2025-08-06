Leite pede agilidade a Alckmin nas medidas de apoio a empresas afetadas pelo tarifaço de Trump

Alckmin recebeu governador gaúcho em Brasília. Vitor Rosa / Secom-RS

O governador Eduardo Leite apelou nesta quarta-feira (6) ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que o Planalto agilize a implementação de medidas em apoio às empresas atingidas pelo tarifaço dos Estados Unidos. Titular do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Alckmin garantiu que há um "pacote robusto" de auxílio aos exportadores sendo elaborado.

No encontro, Alckmin relatou ao governador a expectativa de incluir novos produtos na lista de exceções à sobretaxa imposta pelo presidente Donald Trump. O Rio Grande do Sul é um dos Estados mais afetados pela medida. Segundo dados da Fiergs, cerca de 85% da produção direcionada aos Estados Unidos é atingida.

— O vice-presidente assegurou que está sendo estruturado um pacote robusto de auxílio às empresas. Tem que focalizar as políticas públicas, atender às empresas que serão diretamente afetadas, em setores estratégicos — disse Leite.

Alckmin confirmou que as medidas mitigatórias são inspiradas em políticas já adotadas após a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul e durante a pandemia de covid. Além de linha de crédito, haverá iniciativas para preservação de empregos.

Segundo o governador, há expectativa no governo federal de que a lista de exceções ao tarifaço receba novos itens.

— O vice-presidente relatou que tem tido conversas com representantes do governo americano, insistindo na busca por novas exceções e, naturalmente, a revisão da própria tarifa. Estou torcendo que as negociações evoluam com uma lista de exceções que possa alcançar setores críticos, como a indústria de armas e munições que atua no Rio Grande do Sul — pontuou.

Bolsonaro e Lula

Na linha já defendida pelo setor privado, Leite considera que a melhor saída para o tarifaço é insistir no diálogo, com firmeza e sobriedade. O governador enfatizou que considera a medida adotada por Trump uma consequência direta da atuação da família Bolsonaro, mas também enxerga um incentivo à animosidade na postura do presidente Lula.