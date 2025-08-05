Hugo Motta garante funcionamento da Câmara e rebate ameaça de Eduardo Bolsonaro

Hugo Motta afirmou que a Câmara funcionará normalmente. Bruno Spada / Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta terça-feira (5) que a Casa funcionará normalmente, apesar da obstrução realizada por parlamentares em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em entrevista na Paraíba, onde acompanha agenda com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ele foi questionado sobre a declaração do vice-presidente da Câmara, Altineu Côrtes (PL-RJ), de que irá pautar o projeto de lei da anistia se Motta se ausentar do país.

— Nós temos um Conselho de Ética que apura tudo que pode ter contra qualquer parlamentar, de qualquer partido, de qualquer linha ideológica. E é dessa forma que a Câmara dos Deputados vai funcionar e vai seguir funcionando: respeitando o regimento, a nossa Constituição, e sempre procurando agir em favor do nosso país — disse.

A entrevista foi publicada pelo "Blog Maurilio Júnior".

Motta também foi questionado sobre a pressão do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pela anistia. O filho do ex-presidente sugeriu, em entrevista no último dia 25, que Motta e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) também podem ser alvos de sanções do governo dos Estados Unidos.

— Não tenho nenhum receio acerca de qualquer colocação feita. Eu penso que presidir a Câmara dos Deputados tem o seu ônus e tem o seu bônus. Sei da responsabilidade que é ocupar o cargo que ocupo e seguirei agindo da maneira mais equilibrada possível para que os interesses da nossa população não possam ficar em segundo lugar sempre que alguém tenha um interesse pontual.

Motta é aguardado em Brasília ainda nesta terça, dia que marca o fim do recesso parlamentar. No começo da noite, ele confirmou que cancelou a sessão do dia na Câmara.

Alcolumbre pede "bom senso"

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também se manifestou, mas por meio de nota à imprensa. No texto, ele afirma que vai realizar uma reunião de líderes "para que o bom senso prevaleça e retomemos a atividade legislativa regular".

"O Parlamento tem obrigações com o país na apreciação de matérias essenciais ao povo brasileiro. A ocupação das Mesas Diretoras das Casas, que inviabilize o seu funcionamento, constitui exercício arbitrário das próprias razões, algo inusitado e alheio aos princípios democráticos", diz trecho do texto.

Alcolumbre faz ainda um "chamado à serenidade e ao espírito de cooperação":