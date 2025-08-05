Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Tensão no Legislativo
Hugo Motta garante funcionamento da Câmara e rebate ameaça de Eduardo Bolsonaro

Fala do presidente da Casa ocorre após parlamentares da oposição anunciarem obstrução no parlamento após a prisão de Jair Bolsonaro

