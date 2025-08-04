Governo tenta descobrir se Donald Trump está mesmo disposto a conversar com Lula

Desde que houve o anúncio das tarifas feito por Trump, Lula tenta equilibrar o discurso. Brendan SMIALOWSKI/Evaristo SA / AFP

A cúpula política do governo e os auxiliares na área diplomática ainda avaliam se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está mesmo disposto a conversar com o presidente Lula sobre o tarifaço. A declaração feita pelo mandatário americano à TV Globo, na última sexta-feira, é vista com cautela.

Emissários do Planalto tentam descobrir se a fala é apenas uma bravata de quem impôs uma sanção injustificável ao Brasil ou se de fato existe disposição para um diálogo construtivo.

Desde que houve o anúncio das tarifas, Lula tenta equilibrar o discurso. Ao mesmo tempo em que prega o interesse do Brasil em manter parcerias estratégicas com os EUA, exalta a necessidade de proteger a produção nacional e valorizar a soberania brasileira.

Tendo em vista as frequentes menções de Trump em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a campanha que ele lidera contra o Judiciário brasileiro, auxiliares de Lula acreditam que a abertura ao diálogo pode ser uma provocação.

Avaliam ainda se a conversa, mesmo por telefone, não será uma forma de Trump tentar "lacrar" contra o brasileiro, aumentando ainda mais o desgaste entre os dois países.

Até agora, o Planalto não pretende adotar ações mais contundentes contra os Estados Unidos, como medidas de retaliação na área econômica. Insistir na negociação e buscar novos mercados são as prioridades. O cenário pode mudar, porém, se Trump impuser novas sanções.

Leia Mais Trump oficializa tarifas a diversos países e mantém Brasil com maior taxação; veja lista completa