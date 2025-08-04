Matheus Schuch

Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Cautela
Notícia

Governo tenta descobrir se Donald Trump está mesmo disposto a conversar com Lula

Emissários do Planalto tentam descobrir se a fala é apenas uma bravata de quem impôs uma sanção injustificável ao Brasil ou se de fato existe disposição para um diálogo construtivo

Matheus Schuch

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS