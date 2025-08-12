Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Ambiente político
Governo Lula vê momento favorável para regulação de big techs no Congresso e prepara envio de projeto

Após o tarifaço e a viralização das denúncias do youtuber Felca sobre a exploração de crianças em redes sociais, Planalto vê a oportunidade de discutir mecanismos de fiscalização e punição de plataformas que divulgam conteúdos criminosos

