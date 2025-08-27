Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Governo Lula considera projeto "injusto" e vai trabalhar contra renegociação de dívidas dos agricultores

Ministro da Casa Civil, Rui Costa, defende que o Fundo do Pré-Sal não deve ser destinado ao alongamento de empréstimos de quem teve perdas relacionadas ao clima. RS é o Estado com o maior número de agricultores endividados

