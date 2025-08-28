Fraude de combustíveis envolveu remessa a postos no Rio Grande do Sul

Carros da Receita Federal e da Polícia Federal em São Paulo, durante a operação Carbono Oculto. WERTHER SANTANA / ESTADÃO CONTEÚDO

Operações realizadas nesta quinta-feira (28) desarticularam esquemas bilionários de lavagem de dinheiro e fraudes no setor de combustíveis. As investigações identificaram ao menos mil postos espalhados pelo país envolvidos na comercialização de produtos ilegais. As investigações apontam vínculos diretos ou indiretos deles com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

O Rio Grande do Sul está entre os 10 Estados com estabelecimentos utilizados pela organização criminosa para a venda de combustível adulterado ou oriundo de sonegação fiscal.

Segundo os investigadores, entre 2020 e 2024, houve movimentação de mais de R$ 10 bilhões com importação de combustíveis

créditos tributários já constituídos pela Receita Federal somam R$ 8,67 bilhões;

e o total de movimentações financeiras é calculado em R$ 52 bilhões.

Paralelamente, foram identificados R$ 46 bilhões operados por fintechs que funcionavam como bancos paralelos da organização.

Mandados foram cumpridos em mais de 300 alvos em oito Estados: Espírito Santo (ES), Goiás (GO), Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS), Paraná (PR), Rio de Janeiro (RJ), Santa Catarina (SC) e São Paulo (SP). Apesar de ter recebido produto ilícito, o Rio Grande do Sul não teve alvos diretos de busca ou prisão nesta quinta-feira.

De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o esquema envolvia importadoras, formuladoras, distribuidoras, postos de combustíveis e lojas de conveniência. As práticas criminosas incluíam:

adulteração de gasolina com metanol,

simulação de operações fiscais

uso de fintechs para dificultar o rastreamento do dinheiro.

A lista dos mil postos de combustíveis utilizados nas atividades criminosas não havia sido divulgada pelas autoridades até a publicação deste texto.