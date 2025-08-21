Divulgadas a duas semanas do julgamento por tentativa de golpe, mensagens de Bolsonaro justificam prisão antecipada

No dia 3 de agosto, Bolsonaro participou de manifestações por redes sociais. Redes Sociais / Reprodução

A conclusão das investigações da Polícia Federal (PF) sobre as investidas da família Bolsonaro que levaram às sanções dos Estados Unidos contra o Brasil reforça a justificativa da prisão antecipada do ex-presidente. O momento da divulgação do conteúdo sigiloso foi certamente calculado. A menos de duas semanas do início do julgamento do núcleo acusado de planejar um golpe de Estado, a revelação das mensagens também reforça diante da opinião pública a ideia que o ex-presidente está disposto a manter o tarifaço contra seu próprio país para se livrar da Justiça.

No momento em que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas cautelares contra o ex-presidente, havia desconfiança de um possível pedido de asilo nos Estados Unidos. Os documentos apreendidos pela PF vão além, exibindo o rascunho de um pedido de asilo na Argentina.

As trocas de mensagens de Bolsonaro com o filho Eduardo e com o pastor Silas Malafaia também mostram a estratégia de utilizar as sanções dos Estados Unidos para intimidar o Judiciário a anular as ações, além de pressionar o Congresso a votar uma anistia ampla, que garantisse a reabilitação política do ex-presidente.

A PF não conseguiu acessar o conteúdo de todos os diálogos, que eram apagados com frequência por Bolsonaro. Um dos áudios recuperados mostra conversa com Malafaia, em que o ex-presidente desacredita a tentativa de revisão do tarifaço liderada por governadores, entre eles o de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

"Se não começar votando anistia, não tem negociação sobre tarifas. Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos, para embaixada para não sei onde quer que ele vá tentar sensibilizar. Não vai conseguir. Agora, eu não posso me expor, como você quer que eu me exponha, que não vai resolver nada. Se eu der uma de machão agora 'atenção, só se for assim, só se for assado', não resolve nada. Eu tenho meus contatos. Resolveu anistia, resolveu tudo. Não resolveu, já era", afirmou Bolsonaro.

A PF também acessou uma troca de mensagens em que foi acertada a participação de Bolsonaro nas manifestações de rua de 3 de agosto. A aparição por vídeo foi considerada descumprimento da medida cautelar que proibia uso de redes sociais, levando à determinação da prisão domiciliar em vigor até hoje.

Agora, a defesa do ex-presidente terá de esclarecer em até 48 horas as novas revelações, incluindo o plano de pedir asilo na Argentina. Não está descartada a conversão da prisão domiciliar em preventiva - com transferência para uma unidade prisional.