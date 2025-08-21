Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Investigação
Opinião

Divulgadas a duas semanas do julgamento por tentativa de golpe, mensagens de Bolsonaro justificam prisão antecipada

Além de documento com rascunho de pedido de asilo na Argentina, conversas do ex-presidente evidenciam atuação ativa para barrar processos contra ele na Justiça

Matheus Schuch

