Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Polícia Federal
Opinião

Diálogos recuperados no celular de Bolsonaro evidenciam estratégia de usar tarifaço contra o Brasil para forçar anistia geral

Mensagens também mostram esforço para exaltar Trump publicamente e evitar revisão de sanções econômicas

