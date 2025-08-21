Diálogos recuperados no celular de Bolsonaro evidenciam estratégia de usar tarifaço contra o Brasil para forçar anistia geral

Diálogos foram revelados nesta quarta-feira (20). Beto Barata / PL

Os esforços de Jair Bolsonaro e de seu filho Eduardo para a aplicação de sanções dos Estados Unidos contra o Brasil e para a manutenção do tarifaço estão mais do que evidenciados no relatório de investigação da Polícia Federal (PF).

As principais provas foram acessadas pelos investigadores através da recuperação de mensagens de aparelhos telefônicos apreendidos com o ex-presidente.

A estratégia de utilizar as sanções de Donald Trump como forma de assegurar uma anistia ampla, geral e irrestrita a todos os envolvidos no planejamento de um golpe de Estado é um dos principais temas das conversas trocadas entre Bolsonaro e Eduardo.

Os diálogos evidenciam também que o pastor Silas Malafaia, alvo de medidas judiciais nesta quarta-feira (20), influenciava diretamente nas manifestações do ex-presidente e na tentativa de interferência na Justiça brasileira.

Os diálogos também ajudam a explicar as críticas feitas publicamente por Eduardo ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP).

Ex-ministro de Bolsonaro, ele é um dos principais cotados para substitui-lo nas urnas em 2026. O deputado tenta convencer o pai durante as conversas de que o governador não é pessoa de confiança, não possui trânsito junto ao governo dos EUA e tem ligações com a China.

“Só para te deixar ciente: Tarcísio nunca te ajudou em nada no STF. Sempre esteve de braço cruzado vendo vc se fuder e se aquecendo para 2026”, escreveu Eduardo. "Aqui nos EUA tivemos que driblar a idéia plantada aqui pelos aliados dele, de que 'Tarcísio = Bolsonaro', uma clara mensagem de que os EUA não precisariam entrar nesta briga, pois com TF (Tarcísio) ou vc Trump teria um aliado na presidência do Brasil em 2027".

Leia Mais Polícia Federal encontra carta em que Jair Bolsonaro pedia asilo político a Javier Milei

O deputado também critica a tentativa do governador em reverter junto à embaixada americana o tarifaço contra o Brasil.

"Agora ele quer posar de salvador da pátria. Se o sistema enxergar no Tarcísio uma possibilidade de solução, eles não vão fazer o que estão pressionados a fazer. E pode ter certeza, uma 'solução Tarcísio' passa longe de resolver o problema, vai apenas resolver a vida do pessoal da Faria Lima", sustentou.

Ao receber do pai o resultado de uma pesquisa eleitoral que mostra Tarcísio melhor que ele nas intenções de voto, Eduardo responde, com ironia: "E ele dialoga muito bem, vai anistiar geral e o STF, que sempre foi nosso aliado, não será óbice".

Em outro momento, ao compartilhar notícias publicadas na imprensa, o deputado insiste que é preciso barrar a ideia de que Tarcísio pode ser o candidato apoiado por Bolsonaro em 2026.

Este entendimento, afirma, atrapalharia as negociações com os Estados Unidos e poderia desestimular Trump a seguir com a escalada de medidas contra o Brasil.

“A narrativa de Tarcísio te sucedendo, que já há acordo para isto, está muito forte. Precisamos segurar isso para nos mantermos vivos aqui”, escreveu Eduardo.

A PF recuperou o conteúdo de mensagens de texto apagadas e de poucos áudios. O que foi tratado entre os investigados na maioria das mensagens de voz e nas ligações não foi acessado. Por isso, boa parte das falas do ex-presidente não estão disponíveis.

Outra preocupação frequente manifestada entre Bolsonaro e Eduardo era o avanço de um projeto no Congresso flexibilizando penas dos envolvidos no 8 de janeiro sem qualquer impacto no julgamento do ex-presidente no STF e em sua inelegibilidade.

"Se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos EUA terá sido o post do Trump. Eles não irão mais ajudar (…) Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF e resgatar a democracia OU enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto", disse Eduardo.

Neste cenário, segundo o deputado, Bolsonaro não teria mais amparo de Trump. "Tire do cálculo o apoio dos EUA, qual estratégia vc tem para atingir qual objetivo? É simples", acrescentou.

Por orientação do filho, o ex-presidente também fez um agradecimento público a Trump pelo apoio recebido, mesmo com os prejuízos que as sanções econômicas impõem ao Brasil.

O deputado citou a necessidade de um “tweet vaselina” direcionado ao líder norte-americano. A prioridade, defendeu, era garantir a manutenção do tarifaço e deixar a porta aberta para sanções contra ministros do STF, o que viria a se confirmar dias depois dos diálogos.

"Opinião pública vai entender e vc tem tempo para reverter se for o caso. Vc não vai ter tempo de reverter se o cara daqui virar as costas para você. Aqui é tudo muito melindroso qualquer coisinha afeta. Na situação de hoje, vc nem precisa se preocupar com cadeia, vc não será preso. Mas tenho receio que por aqui as coisas mudem", argumentou.