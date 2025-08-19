Matheus Schuch

Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Proposta pronta para votação
Análise

Desconto de aposentados será proibido? Congresso Nacional avança na discussão

O tema foi impulsionado pelas definições em torno da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investigará as fraudes do INSS. Projeto de lei também impõe mais rigor para a concessão de empréstimos consignados

Matheus Schuch

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS