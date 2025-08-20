Matheus Schuch

Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Derrotas no Legislativo
Análise

CPI do INSS preocupa governo Lula e balança o xadrez político do Congresso

Ao vencer as indicações dos presidentes da Câmara e do Senado, oposição mostrou enfraquecimento no comando das Casas

Matheus Schuch

RBS Brasília

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS