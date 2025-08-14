Com pedido de urgência, senador gaúcho tenta acelerar renegociação de dívidas dos agricultores; entenda

Heinze diz ter a garantia do presidente do Senado para assumir a relatoria do texto. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O projeto de lei que renegocia dívidas de agricultores com perdas em decorrência de fenômenos climáticos extremos começou a tramitar no Senado e já conta com requerimento de urgência. O senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) coletou as 27 assinaturas necessárias para o pedido e na próxima semana tentará acordo para votá-lo na reunião de líderes da Casa.

O movimento busca acelerar a tramitação. Com urgência, o projeto é analisado diretamente em plenário, sem necessidade de passar pelas comissões. Heinze afirma já ter a garantia do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para assumir a relatoria do texto, que foi aprovado na Câmara antes do recesso de julho.

Leia Mais Governo Lula vê momento favorável para regulação de big techs no Congresso e prepara envio de projeto

O senador gaúcho havia apresentado um projeto de securitização das dívidas. Na prática, um texto mais amplo do que o aprovado pelos deputados. O tema não avançou porque tinha maior impacto para os cofres da União.

O projeto aprovado pelos deputados prevê a destinação de R$ 30 bilhões do fundo do pré-sal para a renegociação das dívidas, com prazo de pagamento de 10 anos, acrescidos de até três anos de carência, de acordo com a capacidade.

As taxas de juros foram definidas da seguinte forma:

3,5% ao ano para beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar ( Pronaf ) e demais pequenos produtores;

ao ano para beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar ( ) e demais pequenos produtores; 5,5% ao ano para beneficiários do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural ( Pronamp ) e demais médios produtores; e

ao ano para beneficiários do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural ( ) e demais médios produtores; e 7,5% ao ano para os demais produtores.

Heinze disse à coluna que pretende manter o texto aprovado na Câmara para que não seja necessária uma nova análise dos deputados. Considera, no entanto, a necessidade de discutir outro projeto que crie um fundo garantidor para produtores que teriam dificuldade em cumprir as exigências dos bancos para alongamento dos contratos.

— Muitos produtores, especialmente os que arrendaram, não têm garantias para oferecer aos bancos. Estou discutindo com o Ministério da Agricultura a criação de um fundo garantidor, com recurso federal e até mesmo do Estado. Na safra de verão já teremos muitos problemas de agricultores sem crédito — afirmou.

Leia Mais Vetos de Lula ao projeto de lei do licenciamento ambiental serão mantidos?