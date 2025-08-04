Bolsonaro foi avisado de que poderia ser preso se aparecesse em manifestação

Jair Bolsonaro apareceu em vídeo durante a manifestação. @CarlosBolsonaro / X / Reprodução

Antes de participar por vídeo de atos com apoiadores, no último domingo (3), o ex-presidente Jair Bolsonaro foi alertado por seus advogados que qualquer manifestação durante os protestos poderia provocar sua prisão. A coluna apurou junto a aliados do ex-presidente que ele não considerava grave a breve participação que fez por vídeo, e não esperava ser preso nesta segunda-feira (4).

Pouco antes da ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ser expedida, Bolsonaro despachava na sede do PL, em Brasília. Ele disse aos presentes que precisava estar atento ao horário de saída, para cumprir a medida cautelar que determinava recolhimento domiciliar em dias de semana entre 19h e 7h.

O ex-presidente estava atento às restrições desde o dia 21 de julho, quando Moraes esclareceu que qualquer manifestação dele por meio de redes sociais de terceiros ensejaria uma ordem imediata de prisão. Além de negar pedidos de entrevistas, Bolsonaro reduziu nos últimos dias a presença em atos públicos e evitou responder a questionamentos de jornalistas.

Conforme já destacado pela coluna, a ordem de Moraes junto à instalação de tornozeleira eletrônica já estabelecia, na prática, a exigência de silêncio absoluto do ex-presidente. Caso contrário, a publicação de qualquer fala dele por terceiros poderia ser interpretada como descumprimento da cautelar.

Interpretada como censura prévia por apoiadores, a medida despertou manifestações no último domingo em várias cidades brasileiras. Diante do alerta dos advogados, Bolsonaro estava dividido sobre a participação do ato em vídeo. Decidiu ceder após receber telefonemas do filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).

Moraes, que estava à espera de qualquer escorregão do ex-presidente, agiu rápido. No momento em que os policiais chegaram para cumprir novos mandados de busca e apreensão, no final da tarde, o ex-presidente já estava em casa.

Além da prisão domiciliar, que será cumprida no condomínio fechado em que o ex-presidente reside em Brasília, as restrições agora são ainda mais severas. Qualquer contato telefônico do ex-presidente poderá escalar mais um grau, levando à prisão preventiva fora de sua residência.