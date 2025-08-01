Além de não ajudar Bolsonaro, sanção dos EUA a Moraes pode fortalecer o ministro

Alexandre de Moraes foi alvo de investida da Casa Branca. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

O desagravo de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) às sanções dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes, feito nesta sexta-feira (1º), era mais do que esperado. Defender o relator das ações sobre a tentativa de golpe de Estado vai além do corporativismo. É a defesa de um poder da República alvo de uma evidente tentativa de interferência externa.

Mais do que os adjetivos utilizados por Moraes e a promessa de não se dobrar à pressão de Donald Trump, o que precisa ser destacado em seu discurso é a exaltação do apoio que ele recebeu no comando do Congresso. De fato, os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, deram manifestações claras de repúdio às sanções do governo dos EUA.

Não se trata de defender os métodos de Moraes. O excesso de parte de suas decisões já foi criticado, com razão, por lideranças do Congresso. Agora, parte deles vê exagero na ofensiva de Trump.

A aplicação da Lei Magnitsky para uma autoridade constituída na democracia brasileira é uma distorção completa do mecanismo, voltado a contrapor ditaduras e outros regimes autoritários. Até mesmo o britânico William Browder, líder da campanha global que resultou na aprovação da lei, se opôs ao seu uso contra Moraes.

O cenário fica muito pior com o uso de argumentos políticos para defender um tarifaço que significa, na prática, uma barreira a negociações firmadas há 200 anos. Contrariando os objetivos iniciais do ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo, o tarifaço aproximou parte da oposição ao governo Lula.

Isso não significa que Lula tem agora mais apoio no Congresso do que possuía antes. Mas há uma consolidada união em torno do tema, o que fortalece uma resposta plena de repúdio aos atos de Trump.

Se antes as críticas de Bolsonaro e seus seguidores a Moraes eram reproduzidas por grande parte das lideranças de direita, a interferência dos Estados Unidos levou parte destes apoiadores a calcularem melhor a rota.