A estratégia do partido de Bolsonaro para avançar com anistia e pacote contra STF

Em julho, apoiadores do ex-presidente se reuniram durante o recesso para defender Bolsonaro. Edilson Rodrigues / Agência Senado/Divulgação

A decretação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro deu impulso à mobilização de aliados do ex-presidente contra o Supremo Tribunal Federal (STF). As manifestações contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes não são restritas ao PL. Com apoio amplo no centro e na direita, os parlamentares já decidiram ocupar os plenários da Câmara e do Senado, impedindo a realização de sessões deliberativas.

A estratégia para avançar com o pacote de medidas contra o STF também está sendo costurada nos bastidores. Em contato com lideranças dos partidos, o PL busca o apoio necessário para obrigar os presidentes das duas Casas a darem seguimento a projetos que até agora estão travados.

Na lista de prioridades, estão a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro e na tentativa de golpe de Estado; o impeachment do ministro Alexandre de Moraes; e o fim do foro privilegiado, que retiraria do STF a atribuição de julgar parlamentares e outros agentes políticos com mandato eletivo.

Em coletiva de imprensa realizada no Congresso, nesta terça-feira (5), os deputados e senadores engrossaram o tom das manifestações. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), cobrou nominalmente o presidente Davi Alcolumbre (União-AP) sobre a votação o pacote de retaliação ao STF.

Após Moraes determinar o uso de tornozeleira eletrônica por Bolsonaro, os parlamentares do PL já tentaram tornar a Câmara um ponto de resistência. A iniciativa não avançou porque o Legislativo estava em recesso. Na ocasião, Motta determinou que todas as atividades fossem encerradas.

Leia Mais Como deputados federais gaúchos reagiram à prisão domiciliar de Bolsonaro; veja algumas postagens