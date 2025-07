STF acerta ao forçar diálogo sobre IOF entre governo e Congresso

Decisão isolada da Corte ampliaria desgaste institucional. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), acerta ao suspender todas as medidas do governo e do Congresso sobre o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e determinar audiência de conciliação. Forçar o diálogo é a melhor saída neste momento de tensão institucional. E uma decisão isolada da Corte poderia agravar ainda mais o cenário.

Moraes ouviu seus pares antes de decidir. Também pesou a opinião de lideranças do governo e de parlamentares influentes que buscam uma saída menos desastrosa. As conversas ocorreram nos últimos dias, algumas das mais importantes durante o Fórum de Lisboa, promovido em Portugal pelo decano do STF, Gilmar Mendes.

No período eleitoral, até pode fazer sentido nas estratégias de cada candidato levar adiante a guerra de narrativas de ricos contra pobres ou de impostos X justiça social. O problema da divergência entre governo e Congresso é o risco de paralisia da máquina pública.

Se aumentar IOF não é a saída para as contas públicas (de fato, o Brasil não precisa de mais impostos), as autoridades precisam achar uma saída para as contas fecharem. E isso não é responsabilidade apenas do Executivo.

Não se trata de defender gastos excessivos. O governo Lula pode e deve cortar supérfluos. Da forma como o orçamento está desenhado, contudo, serviços essenciais ficarão comprometidos sem o equilíbrio entre receita e despesa.