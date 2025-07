Produtores de tabaco fazem mobilização a favor do setor em Brasília

O Brasil é o maior exportador mundial de tabaco. Tadeu Vilani / Agencia RBS

Produtores de tabaco e autoridades do sul do Brasil se reuniram na Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (9), para discutir o futuro da produção e alinhar a defesa do setor para a 11ª edição da COP do tabaco, prevista para ocorrer em novembro, na Suíça.

Promovida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a convenção discute políticas de controle do tabagismo. O Brasil ratificou o tratado em 2005. Desde então, produtores e representantes da indústria acompanham as discussões de perto, tentando evitar a adoção de práticas que prejudiquem a fumicultura.

O Brasil lidera há mais de 30 anos o ranking de maior exportador mundial de tabaco, destinando cerca de 90% da produção ao mercado externo. No Rio Grande do Sul, o produto liderou as exportações do agronegócio no primeiro trimestre deste ano, movimentando US$ 660,3 milhões.

— Há um amadurecimento maior entre os prefeitos da importância de uma cultura lícita, que não tem trabalho infantil, que não tem contrabando, que gera emprego, renda e desenvolvimento. O governo pode ver agora que não é apenas interesse do produtor e da indústria. E fica claro que se proibirmos o tabaco no Brasil, não vamos acabar com os fumantes, mas eles vão comprar de outros países — sustentou o deputado Heitor Schuch (PSB-RS), um dos proponentes da audiência.

Mais de 50 prefeitos compareceram à audiência, além de produtores e representantes de entidades do setor. A presença de deputados federais que até então participavam pouco dos debates também demonstrou maior interesse pela pauta.

— A importância do setor ainda não estava bem clara para o Parlamento. Hoje, cerca de 15 deputados participaram aqui. A grana que o setor movimenta e entrega ao governo, ajuda a financiar obras também em Estados que não produzem tabaco. Estou confiante de que teremos grande representação na COP deste ano, para garantir que nada prejudicial ao setor seja aprovado — complementou o deputado Rafael Pezenti (MDB-SC).

Tradicionalmente, a participação do Brasil na COP do tabaco é liderada pelo Ministério da Saúde, por meio da Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro (Conicq). Representantes de outras áreas do governo também participam dos debates, incluindo, por exemplo, servidores das pastas da Agricultura; Desenvolvimento Agrário; Justiça e Segurança Pública; Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Assim como no ano passado, a pauta deste ano deverá ter entre os destaques a regulamentação dos Dispositivos Eletrônicos para Fumar (DEFs), conhecidos como cigarros eletrônicos ou vapes. No Brasil, embora sejam proibidos, há mais de 3 milhões de usuários frequentes, segundo levantamentos do IPEC.