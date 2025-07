Por que o STF determinou uso de tornozeleira por Jair Bolsonaro

A sequência de manifestações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificando Jair Bolsonaro como um perseguido da justiça brasileira ampliou preocupações do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre um pedido de asilo do ex-presidente . A decisão desta sexta-feira (18), que impõe o uso de tornozeleira eletrônica e proíbe aproximação de embaixadas, vem justamente com a intenção de evitar a manobra.

O ex-presidente está com o passaporte apreendido desde fevereiro do ano passado. Publicamente, ele negava nos últimos dias a possibilidade de pedir asilo ou tomar outra medida para fugir da Justiça.

No STF, sempre foi considerada improvável a prisão preventiva de Bolsonaro no curso do processo sobre tentativa de golpe de Estado. Os ministros entendem que, dado o peso político do ex-presidente, seria necessário cumprir todo o rito do julgamento e retirar dúvidas sobre a legalidade da medida.