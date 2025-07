Por que o STF autorizou orçamento fora da meta para ressarcimento de vítimas da fraude do INSS

O governo Lula recebeu autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para utilizar recursos fora da meta fiscal para o ressarcimento de vítimas da fraude do INSS, disse nesta sexta-feira (11) o presidente do INSS, Gilberto Waller. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o dirigente explicou que o caso poderia gerar disputa judicial com futuras obrigações para a União. Por isso, a Corte decidiu que, assim como no caso dos precatórios e das Requisições de Pequeno Valor (RPVs), cabe a utilização de crédito extraordinário.