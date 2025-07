Operação sobre desvio de emendas prova que o STF está certo ao exigir mais controle

Investigação sobre o desvio de emendas envolve o deputado federal Júnior Mano (PSB-CE). Leonardo Sá / Agência Senado/Divulgação

A operação deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (8) para investigar desvios de emendas envolvendo o deputado federal Júnior Mano (PSB-CE) evidencia a urgência de um controle maior na aplicação dos recursos, que foram turbinados nos últimos anos e hoje alcançam patamar inédito.

Desde o ano passado, parte da dificuldade do governo Lula na relação com o Congresso envolve o descontentamento dos parlamentares com exigências do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), por maior transparência na execução das verbas.

O caso investigado no Ceará é apenas um entre vários que estão sob suspeita. No Congresso, assessores e até mesmo parlamentares admitem em reservado que houve um descontrole na execução de verbas nos últimos anos, especialmente a partir do chamado orçamento secreto, criado no governo Jair Bolsonaro e mantido por Lula.

O apelido foi atribuído às emendas definidas em comissões, que invariavelmente beneficiam parlamentares dispostos a apoiarem pautas de interesse do Executivo. No caso das emendas individuais, o controle é maior, mas também há margem para desvios.

Outro comentário que virou consenso nos bastidores é de que os atuais parlamentares têm reeleição garantida quando sabem utilizar as emendas (ainda que elas sejam aplicadas legalmente). Com mais de R$ 50 milhões disponíveis por ano, os deputados e senadores conseguem negociar apoio de prefeitos, vereadores e outras lideranças locais com o envio de verbas, amarrando apoiadores à campanha eleitoral.

Além de tudo, o modelo de distribuição cria uma série de distorções. O custeio de serviços de saúde, por exemplo, passou a depender de emendas, quando os repasses do Executivo deveriam ser suficientes.

A mudança na dinâmica do poder, com participação cada vez maior do Congresso na execução orçamentária, está consolidada e dificilmente mudará de rumo.