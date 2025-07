Ministros do STF tentam mediar entendimento entre governo Lula e Congresso

Lula buscará conversar nos próximos dias com os presidentes da Câmara e do Senado. Ricardo Stuckert / Presidência da República / Palácio do Planalto / Divulgação

Depois de o presidente Lula sofrer sua maior derrota no Congresso e revidar com artilharia pesada, a turma do "deixa disso" entrou em campo e tenta agora minimizar a crise institucional. Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), ministros do governo com trânsito no centrão e lideranças da base buscam retomar o bom nível de diálogo.

O embate em torno do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é muito mais político do que técnico-jurídico. Ministros do STF já alertaram o governo que uma decisão favorável da Corte que não seja precedida de diálogo com o Congresso agravará a relação institucional entre os três poderes, que já é extremamente frágil por uma série de embates nos últimos anos.

O Fórum de Lisboa, promovido nesta semana pelo decano do STF, Gilmar Mendes, em Portugal, tem sido palco de várias conversas paralelas sobre a situação. Enquanto o discurso do "nós contra eles" é levado adiante por deputados e integrantes do governo nas redes sociais, os responsáveis pela articulação com o Congresso buscam entendimento.

O presidente Lula sabe que tem mais a perder nesta disputa, por isso buscará conversar nos próximos dias com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).