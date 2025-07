Líderes da Câmara entram em acordo para votação de projeto que renegocia dívidas de agricultores gaúchos

Deputado Afonso Hamm (PP-RS) é o relator do projeto. Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados / Divulgação

O projeto de lei que prevê uma ampla negociação de dívidas dos agricultores gaúchos teve avanço importante nesta terça-feira (8). O colégio de líderes da Câmara aprovou a inclusão da proposta na pauta de plenário. A depender do avanço das negociações, o texto poderá ser votado entre hoje e amanhã (9).

A articulação da bancada gaúcha pegou o governo Lula de surpresa. Parlamentares da base passaram agora a estudar o projeto e devem tentar adiar a votação. Caso seja aprovado na Câmara, o tema ainda terá de ser analisado no Senado.

O projeto é relatado pelo deputado Afonso Hamm (PP-RS), que reuniu várias propostas que tratavam de dívidas dos agricultores e estabeleceu um programa contemplando produtores de todo o Brasil que tiveram perdas significativas por eventos climáticos. Com a estratégia, não foi necessário discutir os textos em comissões. Já havia regime de urgência aprovado.

Leia Mais Renegociação das dívidas de produtores do RS: grupo de trabalho ainda sem data definida

O texto prevê R$ 30 bilhões do fundo social do pré-sal como base para financiar a renegociação das dívidas, considerando a verba acumulada no fundo entre 2024 e 2026, além de recursos de fundos constitucionais para Estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

A renegociação prevê três anos de carência, mais 10 anos para o pagamento parcelado. Os limites foram fixados em R$ 10 milhões por produtor e R$ 50 milhões para associações e cooperativas.

A proposta prevê a devolução dos valores utilizados do fundo com a correção de 3,5% de juro ao ano para beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e demais pequenos produtores; taxa de 5,5% ao ano para beneficiários do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) e demais médios produtores; e de 7,5% ao ano para os demais produtores.

Pelo mapeamento prévio feito pelo Sistema Farsul durante a elaboração do texto, seriam incluídos agricultores de aproximadamente 1,2 mil municípios em todo o Brasil. Para o ingresso no programa, o texto prevê exigência de ao menos dois fenômenos climáticos extremos registrados no município nos últimos cinco anos, com reconhecimento da Defesa Civil Nacional; duas safras com quebra superior a 20% no município; e inadimplência acima de 10% na carteira de crédito rural.

No caso do produtor, ainda será necessária a comprovação de quebra acima de 30% em pelo menos uma cultura, em duas ou mais safras.

— Nós temos pressa em resolver para pacificar a situação, para levar tranquilidade aos produtores. Estamos apresentando algo para que a sociedade entenda e valide. Não podemos colocar um trenzinho da alegria, que todo mundo entre. É para quem precisa — sustenta o deputado Afonso Hamm.

As regras estabelecidas no relatório ainda podem sofrer mudanças, a depender das negociações no plenário da Câmara.