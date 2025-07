Governo Lula vai chamar empresários e intensificar diplomacia para lidar com tarifaço de Donald Trump

Relação comercuial EUA-Brasil está estremecida. John Thys,Ricardo Stuckert / AFP,Presidência da República/Divulgação

Em paralelo à disputa política com bolsonaristas nas redes sociais, o presidente Lula definiu a estratégia para lidar de forma prática com a taxação de 50% anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à importação de produtos brasileiros. O Planalto vai intensificar por vias diplomáticas a tentativa de reversão da medida, e ao mesmo tempo discutirá com empresários dos setores afetados a reação necessária para amenizar os impactos do tarifaço.

A discussão mais técnica no governo será coordenada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin. Junto a titulares de outras pastas estratégicas, ele vai convocar os setores mais afetados e avaliar os prós e contras de medidas de retaliação. O presidente Lula pretende participar de algumas dessas reuniões.

Lula reuniu ministros na noite do último domingo (13) para avaliar o cenário, e reforçou a orientação de que o Brasil precisa ser firme nas negociações, mas não apelar para medidas radicais. O Planalto quer sublinhar o superávit norte-americano na balança comercial e colocar a relação entre os dois países em perspectiva.

Além de avaliar a reação de outras nações que são alvo da política protecionista de Trump, Lula está preocupado com o impacto que a retaliação possa ter no mercado interno. Mais do que proteger o setor produtivo, ele quer evitar o aumento de preços para o consumidor local.

Ainda nesta semana, o governo espera concluir a regulamentação da Lei da Reciprocidade Econômica, que permite instrumentos mais duros de resposta ao tarifaço. Contudo, o objetivo é utilizar a retaliação em último caso e de forma pontual.