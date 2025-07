Governo Lula e setor privado concordam que retaliação é último recurso contra taxação de Trump

Vice-presidente, Geraldo Alckmin. À esquerda dele, o presidente da CNI. Lula Marques / Agência Brasil

Negociar, negociar, negociar. Repetida quase como um mantra, a estratégia é defendida tanto por membros do governo Lula quanto por representantes do setor privado como a melhor saída para o tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nesta terça-feira (15), na primeira reunião do comitê liderado pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ficou claro que medidas de retaliação serão utilizadas somente em último caso.

Durante o encontro, também houve consenso de que o tempo para negociar é muito curto, e possivelmente o governo brasileiro terá de pedir mais prazo à Casa Branca antes da imposição das tarifas. Alckmin concorda com este pedido, mas enfatiza que tentará resolver o problema ainda neste mês:

— De janeiro a junho deste ano, as exportações do Brasil para os EUA aumentaram 4,37%, e dos EUA para nós aumentaram 11,48%. Então, é totalmente incompreensível esta decisão da tarifa, e aí a união de todos nós para revertê-la. Sempre houve diálogo por parte do governo brasileiro, seguiremos em busca disso.

Ao deixarem o encontro, os empresários enfatizaram que o superávit dos Estados Unidos com o Brasil isola qualquer argumento racional para a taxação. Apesar do componente político na decisão de Trump, os empresários reforçaram a defesa de uma postura cautelosa do Brasil, sem ameaças que possam agravar mais o quadro.

— Nós estamos uníssonos e convergentes na busca da solução. Não faz sentido, de forma econômica, social, geopolítica ou política, um perde-perde. O Brasil não pretende ser reativo intempestivamente, o que entendemos na reunião é que o Brasil não se precipitará em medidas de retaliação para que elas não sejam interpretadas como uma disputa. Felizmente, temos visto isso na postura do governo — disse o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Antonio Alban.

O MDIC e o Ministério das Relações Exteriores (MRE), na opinião do dirigente, estão habilitados a conduzirem a negociação oficial com a Casa Branca, e todos concordam que a solução precisa ser a mais breve possível porque muitos setores já sentem os efeitos do tarifaço.

O prazo de 90 dias de prorrogação, defendido pela CNI, leva em conta a demora nas negociações iniciadas em abril, quando o Brasil ainda não figurava entre os países mais afetados pelo pacote de Trump.

No setor calçadista, que tem o Rio Grande do Sul como uma das referências da produção nacional, o tarifaço é visto com extrema preocupação, tanto pela relevância do mercado norte-americano nas exportações quanto pela concorrência de outros países.

— A China taxada em 30% e o Brasil em 50%. Não faz sentido nenhum. Precisamos ter calma e negociar. Com certeza, não podemos falar em retaliação, mas em negociação — acrescentou o presidente-executivo da Associação Brasileira das Industrias de Calçados (Abicalçados), Haroldo Ferreira.

Os Estados Unidos correspondem a aproximadamente 22% das exportações de calçados brasileiros. São produtos de maior valor agregado, produzidos com marca e características definidas previamente pelos importadores.