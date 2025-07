Governo Lula avalia ações adotadas na enchente do RS e na pandemia para auxiliar empresas afetadas pelo tarifaço

Tarifa de 50% sobre produtos brasileiros deve ser cobrada a partir de 1º de agosto. John Thys,Ricardo Stuckert / AFP,Presidência da República/Divulgação

O Ministério da Fazenda finalizou a primeira versão do plano de contingência ao tarifaço de Donald Trump. O pacote será levado na semana que vem ao presidente Lula e incluirá, entre outras coisas, linhas de crédito extraordinário e medidas para preservação de empregos.

Os detalhes das medidas elaboradas pela equipe econômica ainda não foram divulgados. Técnicos que participaram da discussão afirmaram à coluna que os modelos levam em conta medidas já adotadas após a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em 2024 e ao longo da pandemia de covid.

O governo federal estima que 10 mil empresas serão atingidas pelo tarifaço. Com dificuldade para cumprir a meta fiscal, pelo menos parte do programa deverá ser proposta com base em créditos extraordinários.

Nas experiências avaliadas para o plano de contingência, foram criadas ações de manutenção de emprego, suspensão de cobrança de tributos e liberação de crédito às empresas com juro subsidiado.

Ainda não há prazo para o anúncio do pacote federal. A prioridade do Planalto é negociar as tarifas, mas, até agora, a Casa Branca não demonstrou disposição em discutir o tema. Em reservado, membros do governo já admitem que são remotas as chances de não haver a aplicação da tarifa de 50% a partir de 1º de agosto.

Apoio do Piratini

O anúncio feito nesta sexta-feira (25) pelo governo gaúcho de uma linha de crédito de R$ 100 milhões do BRDE com juro subsidiado é importante do ponto de vista simbólico, mas está longe de atenuar o impacto do tarifaço. A solução dependerá do governo federal, que possui mais recursos e instrumentos para socorrer os exportadores.

Leia Mais Os oito ameaçados: os setores do RS que têm mais da metade das exportações afetadas por taxa de Trump