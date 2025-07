Emenda no Congresso tenta reativar usina a carvão em Candiota

Atividades da usina de Candiota foram paralisadas em janeiro. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Alvo de resistência no governo Lula, a reativação da Usina Termelétrica Candiota 3, na Campanha gaúcha, ficou de fora da última Medida Provisória (MP) sobre o setor elétrico. Agora, uma emenda apresentada pelo deputado Paulo Pimenta (PT-RS) tentará, durante a apreciação pelo Congresso, viabilizar a prorrogação do contrato.

Na prática, a emenda concede ao Rio Grande do Sul e ao Paraná o mesmo direito obtido em Santa Catarina, onde a União autorizou a prorrogação de contrato de geração de energia a carvão por 15 anos, no âmbito de um programa de transição energética.

— Não estou criando nenhuma novidade, estou estendendo ao Rio Grande do Sul e ao Paraná as mesmas condições que foram oferecidas a Santa Catarina para a transição. Não é razoável termos três Estados com produção de carvão e apenas um receber tratamento que permite uma transição segura, programada e planejada — argumenta o deputado e ex-ministro de Lula.

Segundo apurou a coluna, o conteúdo central da emenda chegou a constar no texto da MP, mas foi retirado da versão final após a pressão de ministros que se opuseram à ideia.

Pimenta garante que a aprovação da emenda não teria impacto financeiro para a União ou para os consumidores. O deputado entende o peso da usina na geração de gases de efeito estufa é limitado, e precisa ser colocado em contexto com a realidade da região.

— A tecnologia utilizada hoje já é muito avançada em com índices de resíduos dentro do que a legislação estabelece. Estamos encontrando um ponto de equilíbrio entre a questão social, que envolve milhares de famílias, e a importância econômica para a região, com uma transição de modelo — acrescenta.

A MP editada pelo governo busca limitar o repasse de custos do setor de energia elétrica para o consumidor propondo a substituição da geração de energia de usinas termelétricas por hidrelétricas. O texto também estabelece um teto para o financiamento de políticas públicas do setor que seriam custeadas pelo consumidor final.

O texto, que será analisado após o recesso do Congresso, é uma resposta à derrubada de vetos presidenciais à Lei das Eólicas Offshore.

Energia a carvão divide opiniões

A Usina Candiota 3 está parada desde o início deste ano, em função do vencimento do contrato com a União. De acordo com a prefeitura de Candiota, metade da força de trabalho do município está ligada à cadeia produtiva do carvão. Além do receio com demissões em massa, já há impacto severo na arrecadação de impostos. Cidades do entorno, como Bagé e Pinheiro Machado, também são afetadas.

A utilidade da energia fóssil na matriz energética brasileira divide opiniões. A Frente Nacional dos Consumidores de Energia (FNCE) considera que a contratação de usinas a carvão é injustificável do ponto de vista econômico e social, além de incoerente em termos ambientais. Entidades que atuam em defesa do meio ambiente também criticam a continuidade das atividades.