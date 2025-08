Crescimento no uso de biocombustíveis muda realidade no Interior e leva empresa gaúcha a espalhar operações pelo Brasil

Oleoplan ampliará a capacidade atual de produzir 1,3 milhão de litros de biodiesel ao dia para 1,65 milhão de litros. Oleoplan / Divulgação

Encravado entre os morros da Chapada Diamantina, no interior da Bahia, um complexo industrial do grupo gaúcho Oleoplan transformou a realidade de municípios que antes dependiam de escassa atividade rural e de um limitado fluxo de turismo. Nesta semana, foi celebrada a ampliação produtiva que consolida a unidade de Iraquara como a maior das regiões Nordeste e Norte, além de colocá-la entre as cinco mais produtivas do Brasil.

A expansão está relacionada ao aumento do mercado de biodiesel, cujo percentual de mistura obrigatória ao derivado do petróleo será de 15% a partir de 1º de agosto. O esmagamento de grãos gera outras frentes de negócios, impulsionando a produção de farelo utilizado em ração animal, glicerina e óleo, entre outros.

Com a construção de novas estruturas no complexo, a Oleoplan ampliará a capacidade atual de produzir 1,3 milhão de litros de biodiesel ao dia para 1,65 milhão de litros. O esmagamento de soja é calculado em 2 mil toneladas ao dia. Uma das novidades celebradas em evento na sede da empresa, na última terça-feira (29) , é a planta de refino de glicerina, que vai agregar valor a um dos subprodutos, permitindo a venda para laboratórios e fábricas de cosméticos.

O complexo industrial emprega 430 pessoas de forma direta. O prefeito de Iraquara, Nino Coutinho (PSD), calcula ao menos 2 mil postos de trabalho, considerando o impacto indireto. Com operação 24 horas e sete dias por semana, há fluxo diário de 400 caminhões.

— O boom do desenvolvimento da cidade ocorreu com esta fábrica. A coisa veio num crescente fantástico. Hoje, temos atendimento de especialistas em saúde porque entra recurso nos cofres da prefeitura, tem asfalto nas ruas por isso — exemplificou o prefeito.

Antes da fabricação de biodiesel, a indústria mais perto de Iraquara estava a 350 quilômetros de distância. A unidade foi construída em 2006. O maior impulso ocorreu em 2012, após a aquisição da unidade pela Oleoplan, que até então operava exclusivamente em Veranópolis.

Na extensa lista de desafios para desenvolver uma fábrica em regiões remotas e sem tradição industrial, a formação de mão de obra foi uma das primeiras barreiras. O potencial da empresa para a região, no entanto, foi rapidamente percebido pela população local. Hoje, com exceção de dois gestores que saíram do Rio Grande do Sul para coordenar a operação, todos os funcionários são de Iraquara e cidades do entorno.

— Nossa massa trabalhadora tem o Ensino Médio. Nosso requisito é a pessoa querer trabalhar, aprender e ter os valores da empresa. Então, elas entram aqui, passam por treinamento exaustivo, uma capacitação interna com carga horária extensa. Somente depois ela é colocado na atividade — explica o gerente industrial da unidade, Mateus Battaglion.

Instalado na cidade há 11 anos, ele considera recompensador ver a mudança na sociedade local. Além da distribuição de renda, se orgulha em ver o crescimento profissional e pessoal de cada morador, que antes não tinha perspectiva de trabalho.

— Nossa rotatividade é baixa, temos funcionários desde a implantação e a maioria dos funcionários é de longa carreira. Criamos um parque de alta tecnologia, com oportunidades, e as pessoas no interior da Bahia entenderam muito rápido a oportunidade que tinham — complementa o gerente, que saiu de Veranópolis aos 25 anos e hoje já se casou e teve filhos com uma baiana.

O objetivo de levar ao Brasil a cultura gaúcha e a expertise desenvolvida no setor de biocomubustíveis vai além do interior da Bahia. A Oleoplan possui indústrias no interior do Pará, em Mato Grosso e Rondônia. Ainda está construindo uma unidade em Roraima.

— O Rio Grande do Sul segue como uma operação muito relevante, mas nós fomos buscar mercados que ainda não eram bem atendidos. A aproximação logística com as bases das distribuidoras, onde é feita a mistura do biodiesel, é algo que dá eficiência. No Sul, a gente conseguia atender até o mercado de São Paulo — relata o presidente-executivo do grupo, Marcos Boff.

A produção do biocombustível interliga uma ampla cadeia que começa no campo. Somente da agricultura familiar, 30 mil produtores fornecem matéria-prima para o grupo. O suprimento depende da vocação de cada região. Além da soja, algodão e sebo bovino, o óleo de palma serve de base para algumas fábricas.

— A gente tem uma cultura formada ao longo de 45 anos de empresa com princípios simples, de ética e eficiência, que a gente consegue replicar nos lugares em que vai. A gente respeita os desafios e a vocação de cada lugar — acrescentou Boff.

O aumento progressivo da demanda por biodiesel no país tende a se consolidar pela Lei do Combustível do Futuro, aprovada no ano passado pelo Congresso e sancionada pelo presidente Lula. Uma das previsões da legislação é a elevação do percentual da mistura até 25%. O Brasil ainda depende da importação de diesel mineral para atender à demanda doméstica. Atualmente, a maior parte vem da Rússia.

Além do impacto econômico e social, a emissão de gases de efeito estufa do biodiesel é até 94% menor que o derivado do petróleo, segundo dados do setor.

— A Lei do Combustível do Futuro talvez seja um marco que daqui a 50 anos vamos perceber o quanto é moderna. Tem um pedaço do Rio Grande do Sul aqui, a ampliação nos orgulha por significar soluções de vida para milhares de pessoas em toda a região — diz o deputado Alceu Moreira (MDB-RS), autor da lei e presidente da Frente Parlamentar do Biodiesel.

O Brasil possui 59 fábricas de biodiesel. Nove estão instaladas no Rio Grande do Sul, mas cerca de um terço do total pertence a empresários gaúchos. O Estado lidera o ranking de produção, seguido de perto por Mato Grosso.