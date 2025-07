Com guinada na comunicação e recurso ao STF, governo confronta Congresso e pega caminho sem volta

Alcolumbre, Lula e Motta: tensão entre os Poderes. Wilton Junior / ESTADAO CONTEUDO

O governo Lula faz uma escolha política arriscada ao recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a derrubada do decreto do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Aliada a uma guinada na comunicação, a estratégia é confrontar o Congresso e convencer a maioria da população de que os parlamentares pensam apenas no interesse dos mais ricos. A jogada coloca o Planalto em um caminho sem volta na relação com o Legislativo.

O STF pode até decidir pela retomada da validade do decreto. Além da discussão jurídica e técnica, contudo, prevalecerá a repercussão política, ampliando o desgaste institucional e possivelmente destruindo as poucas pontes de diálogo que ainda existem.

O cenário hoje é completamente diferente do início do ano. Quando Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP) assumiram, respectivamente, as presidências da Câmara e do Senado, Lula estreitou os laços e buscou construir consensos em torno de temas caros ao governo. Embora a relação parecesse harmoniosa, sempre houve tensão nos bastidores. Era difícil contornar tantas divergências.

No caso do IOF, há queixas de traição de ambos os lados. O Congresso diz ter sido pego de surpresa com a edição do decreto. O governo reclama de não ter sido avisado sobre a decisão dos líderes em pautar o tema. Mas os problemas são mais antigos e envolvem também o cenário eleitoral à frente.

Lula não quis abrir o espaço exigido pelo centrão porque queria garantias de apoio futuro, o que os partidos não estavam dispostos a contratar. Diante de uma sequência de pesquisas de opinião mostrando queda de popularidade do presidente, a Esplanada também ficou menos atrativa para lideranças que, por óbvio, só querem se aliar a um projeto com chances de ser duradouro.

Além das alianças eleitorais que precocemente são discutidas, está a resistência de qualquer parlamentar em aprovar medidas amargas, como aumento de impostos ou redução de benefícios, no momento em que a disputa de 2026 já está em pauta. Afinal, todos querem renovar os mandatos.

Para o Planalto, será inviável manter o atual patamar de gastos sem aumento expressivo de receita. Além de projetos que são a marca do governo, como o PAC e Minha Casa, Minha Vida, ficarão comprometidos os investimentos para custeio de áreas essenciais, como saúde e educação.

Portanto, a jogada é de alto risco porque o Planalto tem muito mais a perder. Além disso, vários projetos importantes para Lula dependem do Legislativo. A isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, por exemplo, só será tirada do papel se aprovada pelo Congresso.

À revelia da harmonia institucional, a Secretaria de Comunicação da Presidência já começou a divulgar peças sugerindo que os parlamentares estão contra o povo.

"Nesse cabo de guerra, o Governo Federal tem lado: o lado da classe média e do povo trabalhador que movem o nosso país. Nós queremos equilibrar as contas corrigindo injustiças, combatendo privilégios e poupando quem trabalha e faz o Brasil crescer", diz um dos materiais divulgados nesta terça-feira (1º).