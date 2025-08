85% dos produtos da indústria gaúcha continuam taxados após lista de exceções de Donald Trump

A indústria do Rio Grande do Sul segue entre as mais afetadas pelo tarifaço de Donald Trump após a divulgação da lista de exceções do governo americano. Levantamento antecipado à coluna pela Fiergs mostra que 85% dos produtos fabricados no Estado e exportados aos EUA continuam taxados. O cálculo atualizado aponta que o PIB gaúcho poderá recuar mais de R$ 1,5 bilhão no próximo ano.